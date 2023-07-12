Японія надасть Україні систему виявлення дронів

Японія надасть Україні систему виявлення безпілотних літальних апаратів. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у виступі на саміті НАТО у Вільнюсі, передає Nippon.

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Кісіда пообіцяв, що Японія й надалі зміцнюватиме співпрацю з іншими країнами для підтримки та зміцнення заснованого на законі міжнародного порядку.

Він сказав, що Японія надасть Україні систему виявлення безпілотників. Він не повідомив подробиць про цю систему.

Японський лідер заявив, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні.

15 червня 2023 року повідомлялося, що Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, щоб поповнити запаси, які допоможуть ЗСУ у контрнаступі.

Сьогодні вночі Росія вдарила іранськими дронами по інфраструктурі під Черкасами. Були постраждалі та пожежа.

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