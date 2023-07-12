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Япония предоставит Украине систему обнаружения дронов

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 16:28
Япония предоставит Украине систему обнаружения дронов - Фото
Фумио Кисида (Фото: EPA)

Япония предоставит Украине систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в выступлении на саммите НАТО в Вильнюсе, передает Nippon.

Кисида пообещал, что Япония будет и дальше укреплять сотрудничество с другими странами для поддержания и укрепления основанного на законе международного порядка.

Он сказал, что Япония предоставит Украине систему обнаружения беспилотников. Он не сообщил подробностей об этой системе.

Японский лидер заявил, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы.

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Наталья Медведева
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