Япония предоставит Украине систему обнаружения дронов
12.07.2023, 16:28
Фумио Кисида (Фото: EPA)
Япония предоставит Украине систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в выступлении на саммите НАТО в Вильнюсе, передает Nippon.
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Кисида пообещал, что Япония будет и дальше укреплять сотрудничество с другими странами для поддержания и укрепления основанного на законе международного порядка.
Он сказал, что Япония предоставит Украине систему обнаружения беспилотников. Он не сообщил подробностей об этой системе.
Японский лидер заявил, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы.
- 15 июня 2023 года сообщалось, что Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы пополнить запасы, которые помогут ВСУ в контрнаступлении.
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