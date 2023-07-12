Япония предоставит Украине систему обнаружения дронов

Япония предоставит Украине систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в выступлении на саммите НАТО в Вильнюсе, передает Nippon.

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Кисида пообещал, что Япония будет и дальше укреплять сотрудничество с другими странами для поддержания и укрепления основанного на законе международного порядка.

Он сказал, что Япония предоставит Украине систему обнаружения беспилотников. Он не сообщил подробностей об этой системе.

Японский лидер заявил, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы.

15 июня 2023 года сообщалось, что Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы пополнить запасы, которые помогут ВСУ в контрнаступлении.

Сегодня ночью Россия ударила иранскими дронами по инфраструктуре под Черкассами. Были пострадавшие и пожар.

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