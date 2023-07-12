Россия ударила "шахедами" по инфраструктуре под Черкассами. Были пострадавшие и пожар
Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по инфраструктуре в Черкасской области. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
По его словам, воздушная тревога в регионе продолжалась более трех с половиной часов.
Он отметил, что есть попадание ударными беспилотниками в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе.
Возник пожар, который ликвидировали спасатели. Двух потерпевших с ожогами доставили в больницу.
Ранее Воздушные силы сообщили, что во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 11 из 15 дронов россиян.
Многие БпЛА летели на Киев, но ударить по столице врагу не удалось.
- В час ночи 10 июля россияне нанесли ракетные удары по прифронтовому Краматорску, а затем по Николаеву.
- 4 июля оккупанты атаковали ракетами Первомайский Харьковской области. Спикер Воздушных сил сообщил, что россияне применили ракету из комплекса "Искандер-К".
- Атака на Николаев: ночью россияне ударили по инфраструктуре, вероятно, "Искандером" – ОВА.
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