Россия ударила "шахедами" по инфраструктуре под Черкассами. Были пострадавшие и пожар

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по инфраструктуре в Черкасской области. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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По его словам, воздушная тревога в регионе продолжалась более трех с половиной часов.

Он отметил, что есть попадание ударными беспилотниками в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе.

Возник пожар, который ликвидировали спасатели. Двух потерпевших с ожогами доставили в больницу.

Ранее Воздушные силы сообщили, что во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 11 из 15 дронов россиян.

Многие БпЛА летели на Киев, но ударить по столице врагу не удалось.

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