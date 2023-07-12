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Россия ударила "шахедами" по инфраструктуре под Черкассами. Были пострадавшие и пожар

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 08:24
Россия ударила
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по инфраструктуре в Черкасской области. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, воздушная тревога в регионе продолжалась более трех с половиной часов.

Он отметил, что есть попадание ударными беспилотниками в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. 

Возник пожар, который ликвидировали спасатели. Двух потерпевших с ожогами доставили в больницу. 

Ранее Воздушные силы сообщили, что во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 11 из 15 дронов россиян.

Многие БпЛА летели на Киев, но ударить по столице врагу не удалось. 

Читайте также: 14 западных компаний, чья электроника обнаружена в дронах террористов Shahed-136 — список запчастей

Дмитрий Гриниченко
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войначеркасская областьИгорь ТабурецShahed-136дроны-камикадзе
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