Ночью Россия запустила по Украине 15 "шахедов", 11 из них сбили – Воздушные силы
12.07.2023, 07:56
Shahed-136 (скриншот)
В ночь на 12 июля Россия атаковала Украину 15 дронами-камикадзе Shahed, 11 из которых удалось сбить. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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Военные отметили, что оккупанты запускали беспилотники с северо-восточного направления, из Курска.
К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.
Утром Киевская городская военная администрация заявила, что в небе над регионом были сбиты все "шахеды", однако точное количество уничтоженных вражеских целей местные власти не назвали.
- В час ночи 10 июля россияне нанесли ракетные удары по прифронтовому Краматорску, а затем по Николаеву.
- 4 июля оккупанты атаковали ракетами Первомайской Харьковской области. Спикер Воздушных сил сообщил, что россияне применили ракету из комплекса "Искандер-К".
- Атака на Николаев: ночью россияне ударили по инфраструктуре, вероятно, "Искандером" – ОВА.
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