Ночью Россия запустила по Украине 15 "шахедов", 11 из них сбили – Воздушные силы

В ночь на 12 июля Россия атаковала Украину 15 дронами-камикадзе Shahed, 11 из которых удалось сбить. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Военные отметили, что оккупанты запускали беспилотники с северо-восточного направления, из Курска.

К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

Утром Киевская городская военная администрация заявила, что в небе над регионом были сбиты все "шахеды", однако точное количество уничтоженных вражеских целей местные власти не назвали.

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