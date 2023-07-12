Вночі Росія запустила по Україні 15 "шахедів", 11 з них збили – Повітряні сили
12.07.2023, 07:56
Shahed-136 (скриншот)
У ніч проти 12 липня Росія атакувала Україну 15 дронами-камікадзе Shahed, 11 з яких вдалося збити. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
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Військові зазначили, що окупанти запускали безпілотники з північного-східного напрямку, з Курська.
До відбиття атаки було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.
Вранці Київська міська військова адміністрація заявила, що у небі над регіоном було збито усі "шахеди", проте точну кількість знищених ворожих цілей місцева влада не назвала.
- О першій годині ночі 10 липня росіяни завдали ракетних ударів по прифронтовому Краматорську, а потім по Миколаєву.
- 4 липня окупанти атакували ракетами Первомайський Харківської області. Речник Повітряних сил повідомив, що росіяни застосували ракету з комплексу "Іскандер-К".
- Атака на Миколаїв: уночі росіяни вдарили по інфраструктурі, ймовірно, "Іскандером" – ОВА.
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