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Вночі Росія запустила по Україні 15 "шахедів", 11 з них збили – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 07:56
Вночі Росія запустила по Україні 15
Shahed-136 (скриншот)

У ніч проти 12 липня Росія атакувала Україну 15 дронами-камікадзе Shahed, 11 з яких вдалося збити. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Військові зазначили, що окупанти запускали безпілотники з північного-східного напрямку, з Курська.

До відбиття атаки було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

Вранці Київська міська військова адміністрація заявила, що у небі над регіоном було збито усі "шахеди", проте точну кількість знищених ворожих цілей місцева влада не назвала.

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Мілана Головань
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