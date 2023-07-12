Київ. Росія знову атакувала дронами Shahed, тривога тривала дві години — всі цілі збила ППО
12.07.2023, 07:14
Робота мобільних груп ППО (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти знову спробували атакувати Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 12 липня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
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За словами начальника КМВА Сергія Попка, це вже друга атака з повітря за тиждень.
Повітряна тривога тривала понад дві години.
Всі цілі противника навколо Києва були виявлені та знищені силами протиповітряної оборони.
Інформації про руйнування чи постраждалих немає.
Він нагадав про неприпустимість фіксації та публікації роботи ППО.
Повітряні сили заявляли, що Росія вночі 11 липня запустила по Україні 28 дронів-камікадзе, 26 з яких збили сили ППО.
- О першій годині ночі 10 липня росіяни завдали ракетних ударів по прифронтовому Краматорську, а потім по Миколаєву.
- 4 липня окупанти атакували ракетами Первомайський Харківської області. Речник Повітряних сил повідомив, що росіяни застосували ракету з комплексу "Іскандер-К".
- Атака на Миколаїв: уночі росіяни вдарили по інфраструктурі, ймовірно, "Іскандером" – ОВА.
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