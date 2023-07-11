ЗСУ: Росія вночі масовано атакувала Україну дронами Shahed. ППО збила 26, є два прильоти
11.07.2023, 08:12
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти в ніч проти 11 липня масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що противник запускав ударні безпілотники із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.
Загалом було задіяно 28 дронів.
На південному напрямку протиповітряна оборона знищила 26 БпЛА, а також один безпілотник-розвідник типу Zala.
Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що ворог намагався атакувати "шахедами" столицю.
- О першій годині ночі 10 липня росіяни завдали ракетних ударів по прифронтовому Краматорську, а потім по Миколаєву.
- 4 липня окупанти атакували ракетами Первомайський Харківської області. Речник Повітряних сил повідомив, що росіяни застосували ракету з комплексу "Іскандер-К".
- Атака на Миколаїв: уночі росіяни вдарили по інфраструктурі, ймовірно, "Іскандером" – ОВА.
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