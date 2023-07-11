ЗСУ: Росія вночі масовано атакувала Україну дронами Shahed. ППО збила 26, є два прильоти

Російські окупанти в ніч проти 11 липня масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що противник запускав ударні безпілотники із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Загалом було задіяно 28 дронів.

На південному напрямку протиповітряна оборона знищила 26 БпЛА, а також один безпілотник-розвідник типу Zala.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що ворог намагався атакувати "шахедами" столицю.

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