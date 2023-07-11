ВСУ: Россия ночью массированно атаковала Украину дронами Shahed. ПВО сбила 26, два прилета

Российские оккупанты в ночь на 11 июля массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что противник запускал ударные беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Всего было задействовано 28 дронов.

На южном направлении противовоздушная оборона уничтожила 26 БпЛА, а также один беспилотник-разведчик типа Zala.

Ранее военная администрация Киева сообщила , что враг пытался атаковать "шахедами" столицу.

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