ВСУ: Россия ночью массированно атаковала Украину дронами Shahed. ПВО сбила 26, два прилета
11.07.2023, 08:12
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты в ночь на 11 июля массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что противник запускал ударные беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Всего было задействовано 28 дронов.
На южном направлении противовоздушная оборона уничтожила 26 БпЛА, а также один беспилотник-разведчик типа Zala.
Ранее военная администрация Киева сообщила, что враг пытался атаковать "шахедами" столицу.
- В час ночи 10 июля россияне нанесли ракетные удары по прифронтовому Краматорску, а затем по Николаеву.
- 4 июля оккупанты атаковали ракетами Первомайский Харьковской области. Спикер Воздушных сил сообщил, что россияне применили ракету из комплекса "Искандер-К".
- Атака на Николаев: ночью россияне ударили по инфраструктуре, вероятно, "Искандером" – ОВА.
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