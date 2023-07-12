UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киев. Россия снова атаковала дронами Shahed, тревога длилась два часа — все цели сбила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 07:14
Киев. Россия снова атаковала дронами Shahed, тревога длилась два часа — все цели сбила ПВО - Фото
Работа мобильных групп ПВО (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты снова попытались атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 июля. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, это уже вторая атака с воздуха за неделю.
Воздушная тревога продолжалась более двух часов. 
Все цели противника вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны. 
Информации о разрушениях или пострадавших нет.
Он напомнил о недопустимости фиксации и публикации работы ПВО. 

Воздушные силы заявляли, что Россия ночью 11 июля запустила по Украине 28 дронов-камикадзе, 26 из которых сбили силы ПВО.

Читайте также: 14 западных компаний, чья электроника обнаружена в дронах террористов Shahed-136 — список запчастей

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакиевпвосергей попкоКГВАShahed-136дроны-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 