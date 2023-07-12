Киев. Россия снова атаковала дронами Shahed, тревога длилась два часа — все цели сбила ПВО

Российские оккупанты снова попытались атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 июля. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, это уже вторая атака с воздуха за неделю.

Воздушная тревога продолжалась более двух часов.

Все цели противника вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны.

Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Он напомнил о недопустимости фиксации и публикации работы ПВО.

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