Киев. Россия снова атаковала дронами Shahed, тревога длилась два часа — все цели сбила ПВО
12.07.2023, 07:14
Работа мобильных групп ПВО (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты снова попытались атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 июля. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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По словам начальника КГВА Сергея Попко, это уже вторая атака с воздуха за неделю.
Воздушная тревога продолжалась более двух часов.
Все цели противника вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны.
Информации о разрушениях или пострадавших нет.
Он напомнил о недопустимости фиксации и публикации работы ПВО.
Воздушные силы заявляли, что Россия ночью 11 июля запустила по Украине 28 дронов-камикадзе, 26 из которых сбили силы ПВО.
- В час ночи 10 июля россияне нанесли ракетные удары по прифронтовому Краматорску, а затем по Николаеву.
- 4 июля оккупанты атаковали ракетами Первомайский Харьковской области. Спикер Воздушных сил сообщил, что россияне применили ракету из комплекса "Искандер-К".
- Атака на Николаев: ночью россияне ударили по инфраструктуре, вероятно, "Искандером" – ОВА.
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