Росія вдарила "шахедами" по інфраструктурі під Черкасами. Є постраждалі, виникла пожежа
Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по інфраструктурі на Черкащині. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
За його словами, повітряна тривога в регіоні тривала понад три з половиною години.
Він зазначив, що є влучання ударними безпілотниками в один з об'єктів нежитлової інфраструктури у Черкаському районі.
Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Двох потерпілих з опіками доправили до лікарні.
Раніше Повітряні сили повідомили, що під час нічної атаки сили протиповітряної оборони збили 11 із 15 дронів росіян.
Багато БпЛА летіли на Київ, але вдарити по столиці ворогові не вдалося.
- О першій годині ночі 10 липня росіяни завдали ракетних ударів по прифронтовому Краматорську, а потім по Миколаєву.
- 4 липня окупанти атакували ракетами Первомайський Харківської області. Речник Повітряних сил повідомив, що росіяни застосували ракету з комплексу "Іскандер-К".
- Атака на Миколаїв: уночі росіяни вдарили по інфраструктурі, ймовірно, "Іскандером" – ОВА.
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