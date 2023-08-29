США вперше схвалили продаж Японії далекобійних ракет JASSM – NHK

США вперше схвалили продаж Японії на суму понад $100 млн крилатих далекобійних ракет JASSM-ER. Про це повідомляє японська інформаційна агенція NHK.

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Йдеться про ракети з дальністю дії понад 900 км класу "повітря-земля", що встановлюються на винищувачі й відомі як JASSM-ER.

Японія звернулась до Сполучених Штатів із проханням придбати до 50 ракет JASSM-ER за орієнтовною вартістю $104 млн.

У Вашингтоні вважають, що такий продаж ракет підтримає цілі зовнішньої політики й національної безпеки США шляхом покращення безпеки провідного союзника.

Forbes писав, що Україні також потрібні ракети JASSM для винищувачів F-16, оскільки вони можуть мати вирішальне значення для звільнення тимчасово окупованого Росією Криму.

Ще наприкінці 2016 року США дозволили продати Польщі JASSM на $222 млн.

У 2018-му Пентагон замовив створення наддальньої крилатої ракети на базі AGM-158 – JASSM-XR.

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