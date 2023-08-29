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США вперше схвалили продаж Японії далекобійних ракет JASSM – NHK

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 13:59
США вперше схвалили продаж Японії далекобійних ракет JASSM – NHK - Фото
JASSM-ER (Фото з відкритих джерел)

США вперше схвалили продаж Японії на суму понад $100 млн крилатих далекобійних ракет JASSM-ER. Про це повідомляє японська інформаційна агенція NHK.

Йдеться про ракети з дальністю дії понад 900 км класу "повітря-земля", що встановлюються на винищувачі й відомі як JASSM-ER.

Японія звернулась до Сполучених Штатів із проханням придбати до 50 ракет JASSM-ER за орієнтовною вартістю $104 млн.

У Вашингтоні вважають, що такий продаж ракет підтримає цілі зовнішньої політики й національної безпеки США шляхом покращення безпеки провідного союзника.

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Мілана Головань
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