США: Враньем в Совбезе ООН Россия пытается снять с себя ответственность за войну

Россия пытается использовать Совбез ООН для распространения пропаганды и оправдания неспровоцированного и жестокого нападения на Украину. Специальное заявление об этом сделала вчера перед началом заседания Совбеза ООН посол США в этой организации Линда Томас-Гринфилд.

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Томас-Гринфилд зачитала совместное заявление Албании, Франции, Ирландии, Норвегии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов в связи с тем, что Россия внесла в повестку Совбеза обсуждение темы "биологических лабораторий США в Украине".