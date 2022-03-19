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США: Враньем в Совбезе ООН Россия пытается снять с себя ответственность за войну

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 06:33
США: Враньем в Совбезе ООН Россия пытается снять с себя ответственность за войну - Фото
Линда Томас-Гринфилд (фото - ЕРА)

Россия пытается использовать Совбез ООН для распространения пропаганды и оправдания неспровоцированного и жестокого нападения на Украину. Специальное заявление об этом сделала вчера перед началом заседания Совбеза ООН посол США в этой организации Линда Томас-Гринфилд.

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Томас-Гринфилд зачитала совместное заявление Албании, Франции, Ирландии, Норвегии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов в связи с тем, что Россия внесла в повестку Совбеза обсуждение темы "биологических лабораторий США в Украине".

В заявлении говорится, что Россия пытается использовать Совет Безопасности для дезинформации, распространения своей пропаганды и оправдания своего неспровоцированного и жестокого нападения на Украину. 

Посол США напомнила, что всего неделю назад РФ созвала заседание Совбеза точно под теми же предлогами и использовала его для "напыщенной и нелепой лжи". Она сказала, что единственной целью этой кампании России было "снять с себя ответственность за выбор в пользу войны и за вызванную ею гуманитарную катастрофу".

"Именно Москва, а не Украина, в нарушение международного права уже давно поддерживает программу биологического оружия. Хорошо задокументирована история применения химического оружия принадлежит Москве, а не Украине. И именно Москва начала эту бессмысленную войну", – сказала Томас-Гринфилд.

В зачитанном заявлении шести стран также указано, что они считают "глубоко постыдными" "подрыв Россией миссии и принципов ООН и ужасающую кампанию насилия против украинского народа".

Сергей Бережной
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