США ввели санкции против российских авиазаводов

2 июня Соединенные Штаты Америки добавили в санкционный список 71 российскую и беларусскую организацию, включая несколько авиационных заводов, судостроительных и научно-исследовательских институтов, чтобы лишить российские вооруженные силы доступа к американским технологиям. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, экспортные ограничения входят в число новых санкций, введенных Вашингтоном в ответ на войну России против Украины.

Под санкции попали 70 российских компаний и других организаций, а также одно беларусское предприятие.

Ограничения введены, в частности, против нескольких подразделений Российской академии наук, в том числе Института проблем передачи информации им. Харкевича и Института проблем управления им. В.А.Трапезникова.

Под санкции США также попали несколько авиационных заводов и Воронежское акционерное самолетостроительное общество, которое считается одним из крупнейших в России предприятий по производству пассажирских и грузовых самолетов.

Санкции введены против Иркутского авиационного завода, который с 1934 года изготовил около 7000 самолетов более 20 типов и выпускает авиалайнеры семейства МС-21.

Также в санкционный список добавлены Филиал авиационного комплекса имени Ильюшина, Санкт-Петербургский кораблестроительный институт и Специальное научно-исследовательское бюро автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук.

В общей сложности Министерство торговли США с февраля добавило в свой экономический черный список 322 организации за поддержку российских вооруженных сил.

"США и наши международные партнеры ввели строгие и радикальные ограничения на способность России получать товары и технологии, необходимые ей для поддержания военной агрессии", – заявил замминистра торговли по промышленности и безопасности США Алан Эстевес.

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Наталия Медведева

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