США выделили $1 млн Международному центру по расследованию агрессии РФ

США предоставили финансовую поддержку на сумму $1 млн Международному центру по расследованию агрессии России против Украины (ICPA). Об этом сообщил в специальном заявлении Госдепартамент США.

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Россия продолжает грубо нарушать международное право, а развязанная диктатором Владимиром Путиным война против Украины порождает невыразимые страдания. В связи с этим США продолжают взаимодействовать с Украиной и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, говорится в заявлении.

Одним из шагов в этом направлении стало предоставление США финансовой поддержки на сумму $1 млн Международному центру по расследованию агрессии России против Украины, который создан при участии Еврокомиссии и базируется в Гааге.