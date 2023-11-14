США выделили $1 млн Международному центру по расследованию агрессии РФ
США предоставили финансовую поддержку на сумму $1 млн Международному центру по расследованию агрессии России против Украины (ICPA). Об этом сообщил в специальном заявлении Госдепартамент США.
Россия продолжает грубо нарушать международное право, а развязанная диктатором Владимиром Путиным война против Украины порождает невыразимые страдания. В связи с этим США продолжают взаимодействовать с Украиной и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, говорится в заявлении.
Одним из шагов в этом направлении стало предоставление США финансовой поддержки на сумму $1 млн Международному центру по расследованию агрессии России против Украины, который создан при участии Еврокомиссии и базируется в Гааге.
Как отмечается в документе, ICPA будет продолжать расследование развязанной Россией агрессивной войны, "давая Украине и странам-партнерам площадку для совместных действий по сбору максимально убедительных доказательств для будущего судебного преследования".
"США гордятся, что поддерживают Украину и наших международных партнеров, и подтверждают приверженность Уставу ООН и обеспечению правосудия в отношении преступления агрессии. Мы призываем остальные государства поддержать ICPA и внести вклад в международные усилия по обеспечению правосудия для Украины и ответственности России за агрессивную войну", – подчеркнуто в заявлении.
- 3 июля 2023 года открылся Международный центр, ответственный за расследование российского вторжения в Украину. В работе центра принимают участие прокуроры из Украины, Евросоюза, Соединенных Штатов и Международного уголовного суда.
- Заместитель главы офиса президента Андрей Смирнов отметил, что Украина считает создание ICPA первым шагом к введению Специального трибунала против властей РФ.
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