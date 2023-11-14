UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США выделили $1 млн Международному центру по расследованию агрессии РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 18:19
США выделили $1 млн Международному центру по расследованию агрессии РФ - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото - Twitter Dmytro Kuleba)

США предоставили финансовую поддержку на сумму $1 млн Международному центру по расследованию агрессии России против Украины (ICPA). Об этом сообщил в специальном заявлении Госдепартамент США.  

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Россия продолжает грубо нарушать международное право, а развязанная диктатором Владимиром Путиным война против Украины порождает невыразимые страдания. В связи с этим США продолжают взаимодействовать с Украиной и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, говорится в заявлении.

Одним из шагов в этом направлении стало предоставление США финансовой поддержки на сумму $1 млн Международному центру по расследованию агрессии России против Украины, который создан при участии Еврокомиссии и базируется в Гааге.

Как отмечается в документе, ICPA будет продолжать расследование развязанной Россией агрессивной войны, "давая Украине и странам-партнерам площадку для совместных действий по сбору максимально убедительных доказательств для будущего судебного преследования".

"США гордятся, что поддерживают Украину и наших международных партнеров, и подтверждают приверженность Уставу ООН и обеспечению правосудия в отношении преступления агрессии. Мы призываем остальные государства поддержать ICPA и внести вклад в международные усилия по обеспечению правосудия для Украины и ответственности России за агрессивную войну", – подчеркнуто в заявлении.

  • 3 июля 2023 года открылся Международный центр, ответственный за расследование российского вторжения в Украину. В работе центра принимают участие прокуроры из Украины, Евросоюза, Соединенных Штатов и Международного уголовного суда.
  • Заместитель главы офиса президента Андрей Смирнов отметил, что Украина считает создание ICPA первым шагом к введению Специального трибунала против властей РФ.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Госдепартамент СШАвоенные преступленияпреступление агрессииICPA
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 