США виділили $1 млн Міжнародному центру з розслідування агресії РФ
США надали фінансову підтримку на суму $1 млн Міжнародному центру розслідування агресії Росії проти України (ICPA). Про це повідомив у спеціальній заяві Держдепартамент США.
Росія продовжує грубо порушувати міжнародне право, а розв'язана диктатором Володимиром Путіним війна проти України породжує невимовні страждання. У зв'язку з цим США продовжують взаємодіяти з Україною та міжнародною спільнотою, щоб притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах, йдеться у заяві.
Одним із кроків у цьому напрямку стало надання США фінансової підтримки на суму $1 млн Міжнародному центру з розслідування агресії Росії проти України, який створено за участю Єврокомісії та базується у Гаазі.
Як наголошується в документі, ICPA продовжуватиме розслідування розв'язаної Росією агресивної війни, "даючи Україні та країнам-партнерам майданчик для спільних дій зі збирання максимально переконливих доказів для майбутнього судового переслідування".
"США пишаються, що підтримують Україну та наших міжнародних партнерів, і підтверджують відданість Статуту ООН та забезпеченню правосуддя щодо злочину агресії. Ми закликаємо інші держави підтримати ICPA та зробити внесок у міжнародні зусилля щодо забезпечення правосуддя для України та відповідальності Росії за агресивну війну", – наголошено у заяві.
- 3 липня 2023 року відкрився Міжнародний центр, відповідальний за розслідування російського вторгнення в Україну. У роботі центру беруть участь прокурори з України, Євросоюзу, Сполучених Штатів та Міжнародного кримінального суду.
- Заступник глави офісу президента Андрій Смирнов зазначив, що Україна вважає створення ICPA першим кроком до запровадження Спеціального трибуналу проти влади РФ.
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