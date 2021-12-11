США выделят $20 млн на укрепление восточной и северной границы Украины
Украина и США учредили общий проект по усилению северного и восточного участков границы Украины, будет выделено $20 млн американской помощи. Об этом сообщает в Facebook Госпогранслужба.
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Как отмечается, 10 декабря в главном центре подготовки ГПСУ в Черкасской области был подписан план общих действий между Госпогранслужбой и посольством США.
Проект стартует с января 2021-го, общая сумма помощи от США на укрепление северной и восточной границы Украины составит $20 млн, отмечают пограничники.
В рамках проекта Украина может получить беспилотники, спецтранспорт, средства видеомонитринга и связи, экипировку и другое оборудование.
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