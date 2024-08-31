США выделят $800 млн на восстановление украинской энергетики

Юлия Свириденко (Фото: X-аккаунт Свириденко)

Соединенные Штаты направят $800 млн на восстановление украинской энергетики. Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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"Мы глубоко благодарны за поддержку в создании систем пассивной защиты, а также пакет финансирования в размере $800 млн для энергетического сектора. Во время этого визита мы предоставили список критического оборудования, необходимого для немедленного ремонта, созданный Кабинетом министров", — написала Свириденко.

Также министр рассказала, что во время визита в США энергетика была одной из ключевых тем для обсуждения. Вместе с заместителем министра энергетики Соединенных Штатов Дэвидом Терком они обсудили немедленные шаги, необходимые для восстановления энергетической системы Украины.

Свириденко отметила, что более 50% украинской энергетической инфраструктуры пострадали от российских атак.

В пресс-службе Министерства экономики в комментарии для Экономической правды уточнили, что $800 млн от США – это часть средств, объявленных на Берлинской конференции по восстановлению Украины, которые распределяются.

11 июня Зеленский на открытии конференции заявил, что Украина планирует построить до 1 ГВт газовой маневренной генерации в 2024 году и еще 4 ГВт в ближайшие годы.

12 июня Свириденко сообщила, что Международная конференция по восстановлению дала старт проектам на общую сумму более 16 млрд евро. Пакет помощи в поддержку энергетики от США предусматривал выделение $824 млн.

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