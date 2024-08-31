США виділять $800 млн на відновлення української енергетики

Юлія Свириденко (Фото: X-акаунт Свириденко)

Сполучені Штати спрямують $800 млн на відновлення української енергетики. Про це повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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"Ми глибоко вдячні за підтримку у створенні систем пасивного захисту, а також пакет фінансування в розмірі $800 млн для енергетичного сектору. Під час цього візиту ми надали список критичного обладнання, необхідного для негайного ремонту, створений Кабінетом міністрів", – написала Свириденко.

Також урядовиця розповіла, що під час візиту до США енергетика була однією з ключових тем для обговорення. Разом із заступником міністра енергетики Сполучених Штатів Девідом Терком вони обговорили негайні кроки, необхідні для відновлення енергетичної системи України.

Свириденко зазначила, що понад 50% української енергетичної інфраструктури постраждало від російських атак.

У пресслужбі Міністерства економіки у коментарі для Економічної правди уточнили, що $800 млн від США – це частина коштів, що була оголошена на Берлінській конференції з відновлення України, які розподіляються.

11 червня Зеленський на відкритті конференції заявив, що Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 році та ще 4 ГВт у найближчі роки.

12 червня Свириденко повідомила, що Міжнародна конференція із відновлення дала старт проєктам на загальну суму понад 16 млрд євро. Пакет допомоги на підтримку енергетики від США передбачав виділення $824 млн.

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