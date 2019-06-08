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08.06.2019, 18:04

США за отмену э-деклараций для активистов, но есть проблема

США за отмену э-деклараций для активистов, но есть проблема - Фото
США (фото - depositphotos.com) Фото: depositphotos.com

Речь о декларировании доходов членами международных наблюдательных советов государственных предприятий

Посольство США в Украине поддержало решение КСУ о признании неконституционным электронного декларирования для активистов, но при этом выразило обеспокоенность требованиями подавать декларации к членам международных наблюдательных советов госпредприятий. Об этом говорится в Twitter посольства.

"Хотя мы приветствуем решение о признании неконституционными требований электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - говорится в сообщении.

В посольстве США считают, что такие требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в наблюдательных советах, не соответствуют ведущей международной практике и влияют на способность власти проводить реформу корпоративного управления.

6 июня Конституционный суд Украины признал незаконным обязательство подавать электронные декларации антикоррупционными активистами.

Послы стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) приветствовали это решение. 

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Теги: э-декларирование, США, декларация, госкомпания
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