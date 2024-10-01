США заключили контракт почти на $7 млрд на производство бомб для Украины и не только

На производство и поставки боеприпасов понадобится около 10 лет, сказано на сайте Пентагона

Здание Пентагона (Фото: EPA)

Минобороны США заключило контракт с компанией Boeing на производство бомб малого диаметра. Среди прочих стран боеприпасы получит и Украина, сообщается на сайте Пентагона.

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Контракт заключен на сумму $6,9 млрд и предусматривает как производство, так и поставку бомб малого диаметра.

Производство налажено в Сент-Луисе, штат Миссури. Срок окончания работ по контракту – 31 декабря 2035 года. США намерены продавать боеприпасы Украине, а также Японии и Болгарии.

Не исключено, что речь может идти о SDB (Small Diameter Bomb) GLSDB от компаний Boeing и Lockheed Martin. Это американская управляемая высокоточная авиабомба, которая благодаря маленькой массе имеет более высокую точность попадания. Она способна пробить 90 см железобетона.

Ее можно использовать с самолетами F-22 Raptor, F-15E Strike Eagle, Panavia Tornado, JAS-39 Gripen и Lockheed AC-130W. Также ведутся роботы, чтобы обеспечить возможность применения с самолетами F-16 Fighting Falcon, F-35 Lightning II, A-10 Thunderbolt II, B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress и МиГ-29.

30 августа Пентагон заключил контракт на производство Javelin для пополнения запасов в Украине.

12 сентября стало известно, что США заказали производство ракет AMRAAM, которые подходят для истребителей F-16. Поставлять будут, в том числе, и в Украину.

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