США уклали контракт майже на $7 млрд на виробництво бомб для України й не тільки

На виробництво та постачання боєприпасів знадобиться близько 10 років, сказано на сайті Пентагону

Будівля Пентагону (Фото: EPA)

Міноборони США уклало контракт із компанією Boeing на виробництво бомб малого діаметра. Серед інших країн боєприпаси отримає Україна, повідомляється на сайті Пентагону.

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Контракт укладений на суму $6,9 млрд і передбачає як виробництво, так і постачання бомб малого діаметра.

Виробництво налагоджено у Сент-Луїсі, штат Міссурі. Термін закінчення робіт за контрактом – 31 грудня 2035 року. США мають намір продавати боєприпаси Україні, а також Японії та Болгарії.

Не виключено, що може йтися про SDB (Small Diameter Bomb) GLSDB від компаній Boeing та Lockheed Martin. Це американська керована високоточна авіабомба, яка завдяки невеликій масі має вищу точність влучення. Вона здатна пробити 90 см залізобетону.

Її можна використовувати з літаками F-22 Raptor, F-15E Strike Eagle, Panavia Tornado, JAS-39 Gripen та Lockheed AC-130W. Також ведуться роботи, щоб забезпечити можливість застосування з літаками F-16 Fighting Falcon, F-35 Lightning II, A-10 Thunderbolt II, B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress та МіГ-29.

30 серпня Пентагон уклав контракт на виробництво Javelin для поповнення запасів України.

12 вересня стало відомо, що США замовили виробництво ракет AMRAAM, що підходять для винищувачів F-16. Постачатимуть, зокрема, і в Україну.

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