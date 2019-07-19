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США заявили о риске насилия в день выборов в Украине

США заявили о риске насилия в день выборов в Украине - Фото
Фото: посольство США
19.07.2019, 19:11

Посольство США в Украине дало ряд рекомендаций ко дню парламентских выборов

В Украине в связи с проведением досрочных парламентских выборов 21 июля "риск насилия усиливается", в связи с чем посольство США опубликовало сообщение для американских граждан.

Там рекомендуют избегать демонстраций и толп в день выборов; быть готовыми к присутствию большего количества полиции, чем обычно; быть готовыми к перекрытию улиц, другим ограничениям, обыскам.

Также в посольстве рекомендуют следовать инструкциям местных правоохранительных органов.

Ранее сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков в преддверии голосования на парламентских выборах напомнил, какие действия недопустимы на избирательном участке. 

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