Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Аваков напомнил, что нельзя делать на избирательном участке

Аваков напомнил, что нельзя делать на избирательном участке - Фото
Выборы (фото - ЕРА)
19.07.2019, 19:03

Аваков попросил свидетелей нарушений сообщать о них членам избирательной комиссии или дежурному полицейскому

Министр внутренних дел Арсен Аваков в преддверии голосования на парламентских выборах напомнил, какие действия недопустимы на избирательном участке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра, в день голосования нельзя:

- приносить на избирательный участок символику партии или кандидата, в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой;

- голосовать вместо другого человека;

- выносить бюллетень (не важно, заполненный или нет) за пределы участка;

- показывать кому-либо заполненный бюллетень;

- фотографировать свой или чужой бюллетень;

- опускать в ящик для голосований более одного (своего!) бюллетеня;

- умышленно портить бюллетень;

- агитировать за партию или кандидата.

Аваков попросил свидетелей таких нарушений сообщать о них членам избирательной комиссии. В случае нарушения общественного порядка министр призвал обращаться к дежурному на участке полицейскому.

В воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду.

Читайте также: День выборов. Как проголосовать осознанно?

Напишите нам
выборы голосование арсен аваков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 