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Стал известен состав временного президиума Верховной Рады

Стал известен состав временного президиума Верховной Рады - Фото
Верховная Рада- Фото Андрей Гудзенко.LIGA.net
23.08.2019, 12:58

Подготовительная депутатская группа Верховной Рады утвердила состав временного президиума

Состав временного президиума Верховной Рады был утвержден на заседании подготовительной депутатской группы.

Во временный президиум вошли: председатель подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков (партия Слуга народа), представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук от партии Слуга народа, Юлий Иоффе от Оппозиционной платформы - За життя, Андрей Кожемякин от Батькивщины, бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками  Михаил Забродский от Европейской Солидарности, Ярослав Железняк от Голоса.

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верховная рада подготовительная депутатская группа
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