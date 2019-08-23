Стал известен состав временного президиума Верховной Рады

Состав временного президиума Верховной Рады был утвержден на заседании подготовительной депутатской группы.
Во временный президиум вошли: председатель подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков (партия Слуга народа), представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук от партии Слуга народа, Юлий Иоффе от Оппозиционной платформы - За життя, Андрей Кожемякин от Батькивщины, бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский от Европейской Солидарности, Ярослав Железняк от Голоса.
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