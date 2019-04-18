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18.04.2019, 19:27

Стало известно, кого кандидаты видят ведущими дебатов

Стало известно, кого кандидаты видят ведущими дебатов - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж - LIGA.net)

Источники агентства в штабах кандидатов рассказали, какие претенденты на роль ведущих обсуждаются на переговорах

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Штаб Владимира Зеленского предлагает, чтобы дебаты на стадионе Олимпийский вели ведущая телеканала ICTV Елена Фроляк и ведущий ТРК Украина Олег Панюта. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказали источники в штабах Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

"У Зеленского хотят Фроляк, а мы хотим по закону. То есть, пусть решает Суспільне. Если Суспільне определит Павла Казарина и Мирославу Барчук, то мы согласны. Если Фроляк - то мы тоже согласны", - сообщил источник в штабе Порошенко.

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В свою очередь источник в штабе Зеленского подтвердил, что Фроляк действительно предлагалась на роль ведущей со стороны кандидата. Кроме того, штаб Зеленского предлагал ей в пару ведущего ТРК Украина Олега Панюту.

На данный момент стороны не договорились, кто именно будет ведущими на дебатах.

Ранее в штабе Порошенко сообщили, что стороны до сих пор не согласовали, кто будет ведущим дебатов на Олимпийском, а также количество вопросов кандидатам.

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Теги: порошенко, дебаты, Зеленский, суспільне
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