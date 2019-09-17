Стало известно, кто взял на поруки Вилкула и Колесникова

Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Стало известно, кто взял на поруки бывших народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом сообщил судья-спикер Октябрьского районного суда Днепра Сергей Мельниченко, передает Радио Свобода.

Экс-нардепов от Оппоблока отпустили на поруки нынешнего избранника - внефракционного Дмитрия Шпенова. В суде пояснили, что такое решение "обосновано тем, что в судебном заседании прокурор не доказал, что менее мягкие меры не будут обеспечивать риски, которые прокурор считает доказанным".

По словам спикера, против экс-нардепов открыты различные уголовные производства, но все по одной статье Уголовного кодекса - о злоупотреблении служебным положением.

Он добавил, что оба подозреваемых присутствовали на вчерашнем заседании, где и принималось решение.

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