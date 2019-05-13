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13.05.2019, 19:30

Стало известно, почему Епифания нет на видео Зеленского - СМИ

Стало известно, почему Епифания нет на видео Зеленского - СМИ - Фото
Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

Епифаний был обеспокоен тем, что может выглядеть так, будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков, говорят источники ВВС

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Глава Православной церкви Украины Епифаний отказался участвовать в видеопослании мира Донбассу, которое записала команда избранного президента Владимира Зеленского, потому что не разделяет основного месседжа этого ролика. Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на источники в окружении Епифания.

Согласно сообщению, иерарху не понравился текст, который ему предлагали озвучить, о том, что "говорить нужно не языком пушек".

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По словам собеседников агентства, Епифаний был обеспокоен тем, что может выглядеть так, будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков.

"Также предстоятель церкви переживал, что участие в видео его и Филарета приведет к разночтениям в том, кто в ПЦУ главнее", - сказано в сообщении.

Сегодня Зеленский опубликовал в Facebook "послание мира для жителей Крыма и Донбасса", в записи которого приняли участие многие украинские религиозные лидеры.

В частности, в ролике некоторые лидеры, в числе которых глава УПЦ МП Онуфрий, высказались за "здоровый диалог" и "переговоры" ради решения конфликта.

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, переговоры, видео, епифаний
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