"Стало очевидно: Россия отстает" – премьер Британии в разговоре с западными лидерами

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что сейчас стало очевидно – Россия отстает в войне. Он призвал западных лидеров активизировать поддержку Украины в ближайшие недели и месяцы. Об этом он сказал в разговоре с президентом США Джо Байденом, Франции – Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Джорджей Мелони, передает пресс-служба британского правительства.

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Сунак приветствовал решение союзников объявить о передаче ВСУ боевых танков и заявил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Британии.

Он уверен, что эти решительные коллективные действия станут катализатором для других стран.

По словам Сунака, "теперь стало ясно, что Россия отстает, и у международных партнеров есть возможность активизировать усилия по обеспечению прочного мира для Украины".

Он призвал союзников усилить свою поддержку в ближайшие недели и месяцы.

Лидеры приветствовали четкую координацию военных поставок и обсудили коллективные международные действия по всему спектру в поддержку Украины.

Ранее Spiegel анонсировал переговоры западных лидеров. По данным немецкого издания, они касались танков для ВСУ.

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ передает Украине роту современных немецких танков Leopard 2 и разрешает поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта.

Байден объявил, что США передают Украине 31 американский танк Abrams и начнут учения для ВСУ "как можно быстрее".

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Оксана Житнюк

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