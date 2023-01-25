"Стало очевидно: Россия отстает" – премьер Британии в разговоре с западными лидерами
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что сейчас стало очевидно – Россия отстает в войне. Он призвал западных лидеров активизировать поддержку Украины в ближайшие недели и месяцы. Об этом он сказал в разговоре с президентом США Джо Байденом, Франции – Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Джорджей Мелони, передает пресс-служба британского правительства.
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Сунак приветствовал решение союзников объявить о передаче ВСУ боевых танков и заявил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Британии.
Он уверен, что эти решительные коллективные действия станут катализатором для других стран.
По словам Сунака, "теперь стало ясно, что Россия отстает, и у международных партнеров есть возможность активизировать усилия по обеспечению прочного мира для Украины".
Он призвал союзников усилить свою поддержку в ближайшие недели и месяцы.
Лидеры приветствовали четкую координацию военных поставок и обсудили коллективные международные действия по всему спектру в поддержку Украины.
Ранее Spiegel анонсировал переговоры западных лидеров. По данным немецкого издания, они касались танков для ВСУ.
- Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ передает Украине роту современных немецких танков Leopard 2 и разрешает поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта.
- Байден объявил, что США передают Украине 31 американский танк Abrams и начнут учения для ВСУ "как можно быстрее".
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