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Стандарты НАТО. Загороднюк назвал ближайшие шаги в реформе управления ВСУ

Стандарты НАТО. Загороднюк назвал ближайшие шаги в реформе управления ВСУ - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.02.2020, 23:18

Министр обороны назвал ближайшие шаги в реформе управления ВСУ, цель которых – переход на стандарты НАТО

В ближайшее время планируется внести изменения в закон о национальной безопасности, которые помогут украинской армии в ее переходе на стандарты НАТО. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью LB.ua.

По его словам, будет изменена дата вступления в силу разделения должности начальника Генштаба и главнокомандующего. Это позволит Украине перейти на J-структуру по стандартам НАТО и реформировать Генштаб.

"Есть такое понятие, как формирование и применение. Формирование – это, когда вы создаете вооруженные силы – набираете личный состав, готовите, оснащаете его, строите инфраструктуру. А применение – это выполнение операций. Когда вы занимаетесь операциями, вы не должны думать ни о чем другом. Концентрация должна быть исключительно на выполнении операции. Такого разделения у нас не было. Это одно из основных различий нашего управления и управления по стандартам НАТО", – сказал Загороднюк.

По его словам, чтобы реализовать это, нужно внести изменения в закон о национальной безопасности, где датой вступления в силу этого разделения стоит 1 января 2021 года – фактически это можно сделать на год раньше.

  • 7 февраля Загороднюк рассказал о том, что в Украине построят две военные базы по стандартам НАТО.
  • 13 февраля стало известно, что Украина подтвердила готовность участвовать в тренировочной операции НАТО в Ираке.

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Андрей Загороднюк нато
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