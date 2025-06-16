Стармер заявил, что на саммите G7 обсудят санкции, если РФ не сядет за стол переговоров

Кир Стармер (Фото: ЕРА)

Страны G7 на саммите в Канаде обсудят дальнейшие санкции в отношении России, если диктатор Владимир Путин не согласится на переговоры о прекращении огня в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Sky news.

По его словам, эта встреча даст возможность провести широкий диалог с союзниками о глобальной безопасности "конструктивным образом".

"К нам приедет президент Зеленский, так что это хорошая возможность для нас снова обсудить это всей группой. Моя давняя точка зрения заключается в том, что нам нужно усадить Россию за стол переговоров для безоговорочного прекращения огня. Это оказалось не совсем просто", – сказал премьер.

Также он отметил, что союзники должны ясно заявить, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров и если этого не произойдет, то санкции, несомненно, станут частью обсуждения на саммите G7.