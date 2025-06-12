Зеленский рассчитывает на разговор с Трампом по поводу санкций на саммите G7
Президент Владимир Зеленский рассчитывает провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом по ужесточению санкций против России на саммите G7. Об этом глава государства рассказал на брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
По его словам, санкционные пакеты от США для Украины очень важны. В частности, президент упомянул соответствующий законопроект сенаторов – республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя.
"И вы знаете, мы обсуждали детали. Они к нам приезжали. Они очень положительно относятся к этому, и мы за это им действительно благодарны. Но все равно окончательное решение, оно в Белом доме, зависит от президента США", – сказал Зеленский.
Президент рассчитывает, что у них будет разговор на саммите G7.
"И очень рассчитываю, если до этого не будут приняты соответствующие решения, что мне удастся хотя бы иметь понимание, насколько мы близки к этому решению", – подчеркнул он.
Глава государства отметил важность того, что происходит координация с государствами Европейского Союза и согласование позиции по санкционным пакетам.
"Я считаю, что это уже шаг вперед", – резюмировал он.
Саммит G7 состоится в канадском Кананаскисе 15-17 июня.
- 1 мая Грэм заявлял, что законопроект о новых американских санкциях против России поддерживают более 70 сенаторов, а впоследствии их количество увеличилось до 81.
- 2 июня Зеленский сказал, что сенаторы США начали согласовывать пакет санкций, и это хороший знак.
- 3 июня Келлог заявил, что новый пакет санкций США против России уже готов к согласованию. В Конгрессе и Белом доме готовы к утверждению.
- 5 июня Трамп признал, что пока не читал законопроект Грэма о давлении на Россию.