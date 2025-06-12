Зеленський розраховує на розмову з Трампом щодо санкцій на саміті G7
Президент Володимир Зеленський розраховує провести перемовини з американським колегою Дональдом Трампом щодо посилення санкцій проти Росії на саміті G7. Про це глава держави розповів на брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
За його словами, санкційні пакети від США для України дуже важливі. Зокрема, президент згадав відповідний законопроєкт сенаторів – республіканця Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя.
"І ви знаєте, ми обговорювали деталі. Вони до нас приїжджали. Вони дуже позитивно ставляться до цього, і ми за це їм дійсно вдячні. Але все одно кінцеве рішення, воно в Білому домі, залежить від президента США", – сказав Зеленський.
Президент розраховує, що у них буде розмова на саміті G7.
"І дуже розраховую, якщо до цього не будуть ухвалені відповідні рішення, що мені вдасться принаймні мати порозуміння, наскільки ми близькі до цього рішення", – підкреслив він.
Глава держави наголосив на важливості того, що відбувається координація з державами Європейського Союзу й узгодження позиції щодо санкційних пакетів.
"Я вважаю, що це вже крок вперед", – резюмував він.
Саміт G7 відбудеться в канадському Кананаскісі 15-17 червня.
- 1 травня Грем заявляв, що законопроєкт про нові американські санкції проти Росії підтримують понад 70 сенаторів, а згодом їхня кількість збільшилася до 81.
- 2 червня Зеленський сказав, що сенатори США почали узгоджувати пакет санкцій, і це добрий знак.
- 3 червня Келлог заявив, що новий пакет санкцій США проти Росії вже готовий до узгодження. У Конгресі та Білому домі готові до затвердження.
- 5 червня Трамп визнав, що поки не читав законопроєкт Грема про тиск на Росію.