Зеленський розраховує на розмову з Трампом щодо санкцій на саміті G7

Президент згадав про візит американських сенаторів до України, які є ініціаторами відповідного законопроєкту

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський розраховує провести перемовини з американським колегою Дональдом Трампом щодо посилення санкцій проти Росії на саміті G7. Про це глава держави розповів на брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

За його словами, санкційні пакети від США для України дуже важливі. Зокрема, президент згадав відповідний законопроєкт сенаторів – республіканця Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя.

"І ви знаєте, ми обговорювали деталі. Вони до нас приїжджали. Вони дуже позитивно ставляться до цього, і ми за це їм дійсно вдячні. Але все одно кінцеве рішення, воно в Білому домі, залежить від президента США", – сказав Зеленський.

Президент розраховує, що у них буде розмова на саміті G7.

"І дуже розраховую, якщо до цього не будуть ухвалені відповідні рішення, що мені вдасться принаймні мати порозуміння, наскільки ми близькі до цього рішення", – підкреслив він.

Глава держави наголосив на важливості того, що відбувається координація з державами Європейського Союзу й узгодження позиції щодо санкційних пакетів.

"Я вважаю, що це вже крок вперед", – резюмував він.

Саміт G7 відбудеться в канадському Кананаскісі 15-17 червня.