Украина наращивает производство дронов, заявил Зеленский после Ставки
На заседании Ставки Верховного главнокомандующего отметили хороший результат по увеличению собственного производства беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам президента, на заседании Ставки с докладами выступили главнокомандующий Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский.
Зеленский сообщил, что на заседании обсудили новые оборонные пакеты (доклад министра обороны Алексея Резникова) и улучшение логистики поставок (доклад вице-премьера Александра Кубракова).
"Наращивание собственного производства, в частности, хороший результат по БПЛА", – написал президент.
Также обсуждалось наращивание объемов ремонта техники, защита атомных станций и северной границы.
"С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует. Доклад начальника ГУР МО Буданова", – написал президент.
- 11-12 июля 2023 года проходил саммит НАТО в Вильнюсе. LIGA.net вела онлайн-хронику с важнейшими событиями этого мероприятия.
- 11 июля опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы.
- 12 июля страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности Украины, которые должны действовать до вступления в НАТО.
Читайте также: "Предательства Байдена и Шольца не будет". Что везет Зеленский из Вильнюса
Комментарии