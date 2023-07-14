Украина наращивает производство дронов, заявил Зеленский после Ставки

На заседании Ставки Верховного главнокомандующего отметили хороший результат по увеличению собственного производства беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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По словам президента, на заседании Ставки с докладами выступили главнокомандующий Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский.

Зеленский сообщил, что на заседании обсудили новые оборонные пакеты (доклад министра обороны Алексея Резникова) и улучшение логистики поставок (доклад вице-премьера Александра Кубракова).

"Наращивание собственного производства, в частности, хороший результат по БПЛА", – написал президент.

Также обсуждалось наращивание объемов ремонта техники, защита атомных станций и северной границы.

"С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует. Доклад начальника ГУР МО Буданова", – написал президент.

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