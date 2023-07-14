Україна нарощує виробництво дронів, заявив Зеленський після Ставки

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача відзначили гарний результат щодо збільшення власного виробництва безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За словами президента, на засіданні Ставки з доповідями виступили головнокомандувач Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський та командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

Зеленський повідомив, що на засіданні обговорили нові оборонні пакети (доповідь міністра оборони Олексія Резнікова) та покращення логістики постачання (доповідь віцепрем'єра Олександра Кубракова).

"Нарощування власного виробництва, зокрема, хороший результат щодо БПЛА", – написав президент.

Також обговорювалося нарощування обсягів ремонту техніки, захист атомних станцій та північного кордону.

"З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі відсутня. Доповідь начальника ГУР МО Буданова", – написав президент.

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