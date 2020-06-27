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Стефанчук: на референдуме территорию Украины можно будет только расширить

Стефанчук: на референдуме территорию Украины можно будет только расширить - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Верховной Рады/Facebook)
27.06.2020, 23:00

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на референдум нельзя будет выносить вопросы о территориальной целостности Украины

Вопрос об изменении территории Украины на общенациональном референдуме может касаться только ее расширения. Об этом заявил в интервью Радио Свобода первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Отвечая на вопрос о том, что критики законопроекта об общенациональном референдуме опасаются возможного признания таким способом Крыма российской территорией, Стефанчук заявил, что это "очень распространенный фейк". 

Стефанчук подчеркнул, что изменение территории Украины как возможный вопрос для вынесения на референдум указано в Конституции. По его словам, он не знает, что закладывалось авторами Конституции в эту норму, но авторы законопроекта были вынуждены ее процитировать.

"Но мы понимаем, что могут быть спекуляции на этом фоне. И именно поэтому, когда вы посмотрите в той самой статье 3 (законопроекта о референдуме - ред.) мы заложили предохранитель, что не могут выноситься (на референдум - ред.) вопросы, которые касаются территориальной целостности Украины", - заявил Стефанчук.

Он отметил, что авторы законопроекта трактуют норму Конституции таким образом, что на референдум может быть вынесен только вопрос о расширении территории Украины.

  • 6 ноября 2018-го Конституционный суд признал неконституционным законопроект о всеукраинском референдуме 2012 года.
  • Весной 2019 года президент Владимир Зеленский заявлял в предвыборных обещаниях, что "НАТО обязательно должно быть через референдум".
  • 11 ноября 2019-го Зеленский предложил вынести на референдум вопрос о продаже сельскохозяйственных земель иностранцам.
  • 18 июня законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный Зеленским, был принят Верховной Радой в первом чтении.
Денис Юдин
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референдум Руслан Стефанчук территориальная целостность
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