Стефанчук о новой концепции Рады и версии ее сайта "для инвесторов": Это не закрытый клуб

В Верховной Раде обсуждают и внедряют концепцию открытости парламента. Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, передает пресс-служба ВР.

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По словам Стефанчука, важной составляющей новой концепции Верховной Рады является ее международная открытость.

"Это должен быть не закрытый клуб, а открытый законодательный орган, где принимаются самые важные решения. Одной из составляющих такой открытости есть внешняя международная открытость", – рассказал председатель Рады.

Он отметил, что в 2022 году на сайте парламента появится 181 аутентично переведенный законодательный акт на английский язык.

"Это те законодательные акты, которые необходимы для наших инвесторов", – пояснил Стефанчук.

Спикер ВР отметил, что в повестке дня и вопросы технологического обновления зала Верховной Рады, поскольку сейчас там установлены компьютеры 2002 года.

По его словам, в новом году парламент может вернуться к вопросу введения дистанционного голосования.

"Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом, ведь сейчас нет варианта, чтобы в случае опасности (пандемии, агрессии РФ) немедленно собраться и принять важное для государства решение", – сказал Стефанчук.

Глава парламента рассказал, что продолжается разработка приложения "Рада" для смартфонов, а также планируется создать исследовательско-аналитическую службу, чтобы все попадающие в Верховную Раду законопроекты были максимально качественными.

18 ноября в Верховной Раде во время голосования за правку загорелась система голосования.

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Наталия Медведева

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