Стефанчук: Советников у Зеленского мало, а решает он единолично

Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Количество людей, которые дают советы президенту Владимиру Зеленскому ограничивается десятью – это "экспертная группа", но решения Зеленский в итоге принимает единолично. Об этом рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в интервью LB, говоря, в частности, о принятом решении распустить Верховную Раду.

"Количество людей, которые советуют Владимиру Александровичу, не очень большое. Я думаю, ограничивается 10 людьми – это наша экспертная группа, специалисты по работе с медиа. Любое решение в команде Владимира Александровича принимается ним единолично на основании изучения всех предложений", - сказал он.

Стефанчук также уточнил, что в советники по вопросу роспуска Рады входят глава Администрации президента Андрей Богдан, юрист Сергей Нижний. Политический советник – Дмитрий Разумков.

"Экспертных советников представляю я, а также есть давние товарищи Зеленского", - сказал Стефанчук, уточнив, что олигарха Игоря Коломойского он "никогда не видел".

Ранее сегодня Стефанчук заявил, что Верховная Рада не выполнила договоренности, которые были достигнуты вчера на совещании глав парламентских фракций у Зеленского на Банковой.