Стефанчук встретился со спикером Джонсоном. Говорили о снятии ограничений на удары по РФ

Спикер Рады подчеркнул, что Украина "не должна защищаться со связанными руками", призвал Майка Джонсона способствовать вопросу ослабления ограничений

Руслан Стефанчук и Майк Джонсон (Фото: Facebook Стефанчука)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился в Италии со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Речь шла о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием вглубь РФ, сообщил он в Facebook.

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"Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без каких-либо условий и ограничений", – написал спикер украинского парламента.

Стефанчук подчеркнул, что Украина "не должна защищаться со связанными руками", и призвал Джонсона способствовать вопросу ослабления ограничений.

Он также отметил, что Украина нуждается в большей системе противовоздушной обороны и в истребителях F-16.

Отдельно чиновники рассмотрели вопрос усиления санкций против России и уделили время энергетической ситуации, в частности, атакам России на критическую инфраструктуру Украины.

20 августа 2024 года Минобороны США сообщило, что политика Вашингтона по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Украине разрешается наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.

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