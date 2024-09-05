Стефанчук зустрівся зі спікером Джонсоном. Говорили про зняття обмежень на удари вглиб РФ

Спікер Ради наголосив, що Україна "не має захищатися зі звʼязаними руками", і закликав Майка Джонсона сприяти питанню послаблення обмежень

Руслан Стефанчук і Майк Джонсон (Фото: Facebook Стефанчука)

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся в Італії зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Йшлося про зняття обмежень на удари далекобійною західною зброєю вглиб РФ, повідомив він у Facebook.

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"Наголосив, що критично важливо зняти всі обмеження на використання американського озброєння й отримати згоду партнерів на використання наданої нам зброї без жодних умов і обмежень", – написав спікер українського парламенту.

Стефанчук наголосив, що Україна "не має захищатися зі звʼязаними руками", і закликав Джонсона сприяти питанню послаблення обмежень.

Він також окреслив, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та винищувачів F-16.

Окремо посадовці розглянули питання посилення санкцій проти Росії та приділили час енергетичній ситуації, зокрема, атакам Росії на критичну інфраструктуру України.

20 серпня 2024 року Міноборони США повідомило, що політика Вашингтона з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Україні дозволяється завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.

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