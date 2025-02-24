Стефанишина заявила, что почти все ключевые детали будущего соглашения с США согласованы

Ольга Стефанишина (Фото: Facebook-аккаунт министерши)

Почти все ключевые детали соглашения между Соединенными Штатами и Украиной согласованы. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина.

Она заявила, что команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о редкоземельных металлах.

"Переговоры прошли очень конструктивно, почти все ключевые детали согласованы. Мы стремимся быстро завершить их, чтобы перейти к подписанию", – уточнила Стефанишина.

Чиновница выразила надежду, что лидеры США и Украины как можно быстрее подпишут и одобрят документ в Вашингтоне, чтобы "продемонстрировать нашу преданность на десятилетия вперед".