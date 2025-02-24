Стефанишина заявила, что почти все ключевые детали будущего соглашения с США согласованы
Почти все ключевые детали соглашения между Соединенными Штатами и Украиной согласованы. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина.
Она заявила, что команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о редкоземельных металлах.
"Переговоры прошли очень конструктивно, почти все ключевые детали согласованы. Мы стремимся быстро завершить их, чтобы перейти к подписанию", – уточнила Стефанишина.
Чиновница выразила надежду, что лидеры США и Украины как можно быстрее подпишут и одобрят документ в Вашингтоне, чтобы "продемонстрировать нашу преданность на десятилетия вперед".
- 12 февраля 2025 года Зеленский заявил, что соглашение о редкоземельных металлах должно быть взаимовыгодным.
- 18 февраля были опубликованы детали проекта соглашения о редкоземельных металлах, которым США хотят компенсировать расходы на помощь Украине.
- После встречи Зеленского и Бессента Трамп пожаловался на украинского лидера – тот якобы спал во время приезда министра финансов США.
- 22 февраля Бессент раскрыл детали соглашения о редкоземельных металлах. По его словам, доходы Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов будут направляться в специальный фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины.