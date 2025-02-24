Стефанішина заявила, що майже всі ключові деталі майбутньої угоди зі США узгоджені
Майже всі ключові деталі майбутньої угоди між Сполученими Штатами та Україною узгоджені. Про це у соціальній мережі X (колишній Twitter) повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
Вона заявила, що команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали.
"Переговори пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені. Ми прагнемо швидко завершити їх, щоб перейти до підписання", – уточнила Стефанішина.
Урядовиця висловила сподівання, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять документ у Вашингтоні, щоб "продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед".
- 12 лютого 2025 року Зеленський заявив, що угода про рідкісноземельні метали має бути взаємовигідною.
- 18 лютого були опубліковані деталі проєкту угоди про рідкісноземельні метали, якою США хочуть компенсувати витрати на допомогу Україні.
- Після зустрічі Зеленського і Бессента Трамп поскаржився на українського лідера – той нібито спав під час приїзду міністра фінансів США.
- 22 лютого Бессент розкрив деталі угоди про рідкісноземельні метали. За його словами, доходи України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів спрямовуватимуться до спеціального фонду, що буде орієнтований на довгострокову реконструкцію та розвиток України.