Стефанішина заявила, що майже всі ключові деталі майбутньої угоди зі США узгоджені

Ольга Стефанішина (Фото: Facebook-акаунт міністерки)

Майже всі ключові деталі майбутньої угоди між Сполученими Штатами та Україною узгоджені. Про це у соціальній мережі X (колишній Twitter) повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона заявила, що команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали.

"Переговори пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені. Ми прагнемо швидко завершити їх, щоб перейти до підписання", – уточнила Стефанішина.

Урядовиця висловила сподівання, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять документ у Вашингтоні, щоб "продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед".