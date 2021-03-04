Степанов отрицает, что медики массово отказываются от вакцинации
Глава Минздрава Максим Степанов отрицает, что медики массово отказываются вакцинироваться от COVID-19.
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На брифинге в Виннице Степанов сказал: "Пообщался с врачами о желании вакцинироваться. Сейчас много фейков, много мифов, иногда откровенно абсурдных: якобы медицинские работники не хотят вакцинироваться, якобы медицинские работники против вакцинации, против конкретной вакцины".
По словам министра, в Винницкой клинической больнице №1, которую он сегодня посетил, составлены списки желающих вакцинироваться. Он говорит, что 67% медиков изъявили такое желание.
Некоторые из них действительно не хотят вакцинироваться, но не потому, что принципиально против этого, а потому, что недавно переболели, и у них еще есть антитела. Те, кто переболел шесть месяцев назад, вакцинируются, по словам Степанова, через один-два месяца.
- В Украине с 24 февраля проходит вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который выпускается по лицензии AstraZeneca.
- 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что целью вакцинации является коллективный иммунитет.
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