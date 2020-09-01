Стерненко взялся за вчерашних нападавших. Одного из подозреваемых уже "привлекали"

Сторона защиты подала заявление о хулиганстве

Общественный деятель Сергей Стерненко подал заявление о преступлении за попытку четвертого – вчерашнего – нападения на него. Сторона защиты, компания Miller, также назвала в Facebook имена подозреваемых.

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31 августа возле здания Приморского райсуда Одессы примерно в 12:50 двое пытались облить Стерненко неизвестной жидкостью из черной бутылки, и сразу же после неудачной попытки сбежали, но были позднее задержаны. На месте нападения был третий: мужчина снимал все на видео и не пытался убежать. Он также задержан.

"Личности нападавших установлены. Ими оказались Байда Даниил и Чумаков Виталий. На видео их попытку совершить преступление фиксировал Артем Тренин", – пишут юристы.

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Последний, подчеркнули они, уже привлекается к ответственности за нападение на журналиста Романа Варшанидзе по ч. 2 ст. 345-1 УК (умышленное причинение журналисту... побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности). Дело слушается в Овидопольскому райсуде Одесской области.

Защита Стерненко подала заявление о хулиганстве "по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающемся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц" – по ч. 2 ст. 296 УК.

24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран .

Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

будут проводиться в Одессе, где, по словам Стерненко, все будет против него. После нескольких судебных заседаний в Киеве Верховный суд постановил , что следующие

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Евгений Пилипенко

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