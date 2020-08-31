Стерненко облили неизвестной жидкостью у здания суда в Одессе - СМИ

Сегодня в Приморском райсуде Одессы будут слушать дело, по которому Стерненко подозревают в умышленном убийстве

Общественного деятеля Сергея Стерненко облили неизвестной жидкостью у здания Приморского райсуда Одессы. Сегодня в этом суде будут слушать дело, по которому Стерненко подозревают в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова, передает Думская.

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По данным корреспондента Думской, поймали двоих нападавших.

После инцидента охрана увезла Стерненко с места событий, однако уже к 13:20 активист вернулся в суд вместе с пятью адвокатами, пишет издание.

Также сообщается, что под зданием суда проходит митинг в поддержку Стерненко.

LIGA.net пыталась узнать детали инцидента в полиции Одесской области, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила письменный запрос правоохранителям.

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Марк Сировой

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