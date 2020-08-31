Стерненко облили неизвестной жидкостью у здания суда в Одессе - СМИ
Сегодня в Приморском райсуде Одессы будут слушать дело, по которому Стерненко подозревают в умышленном убийстве
Общественного деятеля Сергея Стерненко облили неизвестной жидкостью у здания Приморского райсуда Одессы. Сегодня в этом суде будут слушать дело, по которому Стерненко подозревают в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова, передает Думская.
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По данным корреспондента Думской, поймали двоих нападавших.
После инцидента охрана увезла Стерненко с места событий, однако уже к 13:20 активист вернулся в суд вместе с пятью адвокатами, пишет издание.
Также сообщается, что под зданием суда проходит митинг в поддержку Стерненко.
LIGA.net пыталась узнать детали инцидента в полиции Одесской области, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила письменный запрос правоохранителям.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
- Бывший замгенпрокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
- 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. 15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 дней. Суд сопровождался массовой акцией сторонников Стерненко, во время которой правоохранители избили и задержали нескольких активистов, не допустив к ним при этом Красный крест.
- После нескольких судебных заседаний в Киеве Верховный суд постановил, что следующие заседания будут проводиться в Приморском суде Одессы.
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