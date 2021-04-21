Стерненко заявил, что Зеленский предлагал ему должность начальника одесского главка СБУ

Общественный активист Сергей Стерненко заявил ,что президент Владимир Зеленский предлагал ему возглавить одесское управление СБУ. Он отказался. Об этом Стерненко сказал в интервью Буквам.

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По его словам, предложение прозвучало перед парламентскими выборами во время встречи в Офисе президента, на которой присутствовали, как минимум, восемь человек, в числе которых на тот момент глава ОП Андрей Богдан, глава СБУ Иван Баканов, адвокат Маси Найем. Другие фамилии он назвать отказался, так как "эти люди не афишировали эту встречу".

"Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься". Я был озадачен и сразу ответа не дал. Зеленский предложил Баканову со мной об этом поговорить, я обещал подумать. Но дальше этого дело не пошло. Не хочу я работать в СБУ", – рассказал Стерненко.

23 февраля в зале суда во время оглашения приговора по делу о похищении в 2015 году депутата Сергея Щербича Стерненко заявил, что Зеленский предлагал ему "одну из госдолжностей".

Пресс-служба Офиса президента в комментарии LIGA.net заявила, что это неправда. Стерненко в сегодняшнем интервью Буквам сказал, что это заявила Юлия Мендель, однако ее, по словам активиста, на той встрече у Зеленского не было.

заявила, что это неправда. Стерненко в сегодняшнем интервью Буквам сказал, что это заявила Юлия Мендель, однако ее, по словам активиста, на той встрече у Зеленского не было. Маси Найем сказал, что лично был на встрече, и что в ОП cолгали, заявив, что Зеленский не предлагал Стерненко должность.

Вадим Ребрина

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