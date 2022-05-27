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Столтенберг: Это все больше война на истощение

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 05:44
Столтенберг: Это все больше война на истощение - Фото
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российско-украинская война может затянуться. Спрогнозировать, когда она закончится, не может никто, заявил он в интервью греческому изданию Capital.gr.

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Столтенберг сказал, что Владимир Путин допустил большую стратегическую ошибку, напав на Украину. Российский диктатор планировал достичь своих целей за неделю, но пошел уже четвертый месяц и конца войны пока не видно.

"Войны непредсказуемы. Никто не может точно сказать, когда и чем закончится эта война. Но что мы увидели, так это, безусловно, мужество и профессионализм украинских воинов. Мы увидели храбрость украинского политического руководства во главе с президентом Зеленским. И, конечно, мужество украинского народа. Это, в сочетании с беспрецедентной военной поддержкой союзников и партнеров по НАТО, позволило им противостоять российскому вторжению", – заявил Столтенберг.

Он предполагает, что война может продолжаться долго. Поэтому, отметил Столтенберг, союзники Украины должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени.

"Потому что это все больше война на истощение", – сказал Столтенберг.

Андрей Водяный
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