Столтенберг: Это все больше война на истощение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российско-украинская война может затянуться. Спрогнозировать, когда она закончится, не может никто, заявил он в интервью греческому изданию Capital.gr.

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Столтенберг сказал, что Владимир Путин допустил большую стратегическую ошибку, напав на Украину. Российский диктатор планировал достичь своих целей за неделю, но пошел уже четвертый месяц и конца войны пока не видно.

"Войны непредсказуемы. Никто не может точно сказать, когда и чем закончится эта война. Но что мы увидели, так это, безусловно, мужество и профессионализм украинских воинов. Мы увидели храбрость украинского политического руководства во главе с президентом Зеленским. И, конечно, мужество украинского народа. Это, в сочетании с беспрецедентной военной поддержкой союзников и партнеров по НАТО, позволило им противостоять российскому вторжению", – заявил Столтенберг.

Он предполагает, что война может продолжаться долго. Поэтому, отметил Столтенберг, союзники Украины должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени.

"Потому что это все больше война на истощение", – сказал Столтенберг.

19 мая Столтенберг сказал, что Россия не отказывается от стратегических целей в Украине, поэтому война может быть долгой.

По данным Генштаба, сейчас российские оккупанты сосредоточили основные усилия на Донецком направлении, пытаясь окружить Северодонецк и выйти на административные границы Луганской области. Имея численное преимущество над Вооруженными Силами Украины, россияне постепенно продвигаются вперед.

Андрей Водяный

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