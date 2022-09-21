Столтенберг: Только один путь закончить войну – доказать, что Путин не победит на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный способ закончить войну в Украине – доказать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не может победить на поле боя. Об этом Столтенберг сказал в интервью Reuters.

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Генсек НАТО сказал, что действия Путина продемонстрировали, что война идет не по его планам, российские войска плохо оснащены, не имеют надлежащего командования и контроля.

Столтенберг назвал "эскалацией" речь Путина, в которой тот объявил о "частичной" мобилизации, но подчеркнул, что этот поступок диктатора не стал неожиданностью для НАТО.

"Мы подготовились. Мы будем сохранять спокойствие и продолжать оказывать поддержку Украине. Речь президента Путина свидетельствует о том, что война идет не по планам президента Путина. Он сильно просчитался", – сказал генсек НАТО.

Отвечая на вопрос о перспективе окончания войны, Столтенберг заявил, что трудно найти решение в краткосрочной перспективе, пока Россия не признает, что Украина является суверенным, независимым государством.

"Я полагаю, что единственный способ положить конец этой войне – доказать, что президент Путин не победит на поле боя. Когда он это поймет, ему придется сесть и договориться с Украиной о разумном соглашении", – заявил генсек НАТО.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

В ходе "частичной" мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

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Наталія Медведєва

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