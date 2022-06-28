"Страна убийц и лжецов". Кулеба ответил на реакцию россиян после удара по ТЦ в Кременчуге
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как политики и чиновники в России отреагировали на ракетный удар армии РФ по торговому центру в Кременчуге, и как "обычные россияне" радуются многочисленным жертвам. Об этом он написал в Twitter.
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По словам главы МИД, российские дипломаты и чиновники "распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был", а "обычные россияне радуются в соцсетях".
"Противно наблюдать за российскими реакциями на ракетный удар РФ по Кременчугу. <…> Россия – страна убийц и откровенных лжецов", — написал Кулеба.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал удар по ТЦ "провокацией". По его мнению, "в ситуации с торговым центром в Кременчуге много несостыковок".
- 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находилось более 1000 посетителей. На утро 28 июня известно о 18 погибших и десятках раненых, спасательная операция продолжается.
- Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.
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