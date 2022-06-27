Кулеба о Кременчуге: Россия — позор для человечества, она должна получить последствия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал увеличить поставки тяжелого оружия Украине после ракетного удара России по ТЦ в Кременчуге, а также усилить санкции против РФ. Об этом он написал в Twitter.

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"Крупный торговый центр в Кременчуге с сотнями мирных жителей пострадал от российского удара. Россия — позор для человечества, и она должна получить последствия", — написал Кулеба.

Министр отметил, что ответом должно быть предоставление большего количества тяжелого оружия для Украины, новые санкции против России и больше предприятий, которые покинут РФ.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что нужно перестать звонить российскому диктатору Владимиру Путину после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, который стал очередным военным преступлением России.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находилось более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 10 человек, еще 40 получили ранения.

Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.

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Дмитрий Гриниченко

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