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Страны Совбеза ООН осудили обстрел россиянами ТЦ в Кременчуге

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 02:54
Страны Совбеза ООН осудили обстрел россиянами ТЦ в Кременчуге - Фото
Сергей Кислица (Фото: Twitter постпреда Украины в ООН)

Страны Совета безопасности ООН сделали совместное заявление о последних событиях в Украине. Текст заявления опубликовал в Facebook постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

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Заявление сделал постоянный представитель Албании от имени Албании, Франции, Ирландии, Норвегии, Соединенного Королевства, США и Украины.

Страны заявили о решительном осуждении активизации российских ракетных ударов по территории Украины по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры в период с 25 по 27 июня 2022 года.

"Мы самым решительным образом осуждаем гибель мирных жителей в результате этих ракетных обстрелов, в частности обстрел переполненного торгового центра в Кременчуге Полтавской области Украины. Этот удар представлял собой вопиющее нападение на гражданскую инфраструктуру и гражданское население", – говорится в заявлении.

Страны Совбеза ООН выразили глубокое сочувствие и соболезнования семьям погибших и солидарность с украинским народом.

В заявлении подчеркивается необходимость проведения объективного, профессионального и независимого расследования, привлечения к ответственности тех, кто нарушает международное гуманитарное право, и привлечения к ответственности лиц, совершивших военные преступления.

  • 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. К моменту удара в ТЦ было более 1000 посетителей.
  • По словам главы МВД Дениса Монастырского, тела погибших не могут узнать из-за того, что они сильно обгорели, их будут идентифицировать с помощью ДНК. Пока известно о 18 погибших. Еще 21 человек считается пропавшим без вести. Разбор завалов продолжается. 

Читайте также: Зеленский показал видео прямого попадания российской ракеты в ТЦ Кременчуга

Наталия Медведева
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Сергей Кислица совбез оон кременчуг
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